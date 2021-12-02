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Штамм "омикрон" в РФ пока не выявлен - Попова

17:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый штамм коронавируса "омикрон" в России пока не выявлен, в том числе благодаря принятым мерам защиты, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ пока не выявлен новый штамм, меры защиты срабатывают", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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