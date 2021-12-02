В Подмосковье состоится военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!»
17:35 02.12.2021
4 декабря в музее военной техники Вадима Задорожного состоится военно-историческая реконструкция, основанная на событиях эпизода Битвы за Москву в 1941 году. События 80-летней давности воссоздадут более 100 реконструкторов Москвы и Московской области. Все действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой.
«Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года – переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузится в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм», – прокомментировал подготовку мероприятия директор Музея техники Вадим Задорожный.
В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе: танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К, ротный миномет 82 мм и др.
«Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг. С особым трепетом готовимся к военно-исторической реконструкции, которая состоится 4 декабря», – подчеркнул временно исполняющий обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрий Волков.
Организаторами мероприятия выступают «Музей техники Вадима Задорожного», Администрация городского округа Красногорск Московской области, ООД «РОСРЕКОН» при поддержке Российского военно-исторического общества и Киностудии «Военфильм».
Вход на уличную территорию «Музея техники Вадима Задорожного» в этот день будет абсолютно бесплатным для каждого посетителя. Военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!» открыта для посещения с 14-00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Адрес: Московская область, 4 км Ильинского шоссе, стр. 9 (метро «Тушинская», «Строгино», ж/д станции «Павшино»). Подробнее о мероприятии на сайте Музея техники Вадима Задорожного.
4 декабря Музей откроется на час позже и будет работать с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00). С 12:00 до 15:30 в субботу не будут проводиться экскурсии. Записаться на другое время и уточнить подробности можно по телефону +7 (495) 662-38-18.
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