Генпрокурор РФ принял решение о проведении проверок на шахтах 10 угольных регионов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить шахты в 10 угледобывающих регионах РФ. Об этом он сообщил в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах", - сказал он.

Под проверку попадут шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.