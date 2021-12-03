В Берлине торжественно проводили покидающую пост канцлера Ангелу Меркель
09:05 03.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В Берлине состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель. Канцлер произнесла короткую речь, после чего военный оркестр сыграл несколько песен, которые выбрала сама Меркель. В частности, это композиция Нины Хаген, которую называют матерью немецкого панка. Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии в течение шестнадцати лет.
Официально она покинет эту должность 8-го декабря. Эхо Москвы
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