В Берлине торжественно проводили покидающую пост канцлера Ангелу Меркель

09:05 Источник: Эхо Москвы

В Берлине состоялась торжественная церемония проводов Ангелы Меркель. Канцлер произнесла короткую речь, после чего военный оркестр сыграл несколько песен, которые выбрала сама Меркель. В частности, это композиция Нины Хаген, которую называют матерью немецкого панка. Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии в течение шестнадцати лет.

Официально она покинет эту должность 8-го декабря. Эхо Москвы