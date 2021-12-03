Орбита МКС будет скорректирована для уклонения от фрагмента американской ракеты

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маневр уклонения Международной космической станции от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" предварительно запланирован на утро пятницы. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Предварительно 3 декабря с. г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. - 19.05.1994)", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.