NASA договорилось о проектировании замены МКС

11:20 Источник: Газета.Ru

NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями — Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman, сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

«NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия», — указано в сообщении.

Согласно проекту бюджета, на все разработки и проекты по созданию космической станции выделено $415,6 млн. Среди требований к новой станции — возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.

Ранее NASA оценило сроки затопления Международной космической станции в три года. Газета.Ru