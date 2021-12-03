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НОВОСТИ

NASA договорилось о проектировании замены МКС

11:20 03.12.2021 Источник: Газета.Ru

NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями — Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman, сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

«NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия», — указано в сообщении.

Согласно проекту бюджета, на все разработки и проекты по созданию космической станции выделено $415,6 млн. Среди требований к новой станции — возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.

Ранее NASA оценило сроки затопления Международной космической станции в три года.  Газета.Ru

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