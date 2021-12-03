Махачкалинцы перекрыли одну из центральных магистралей, требуя возобновить подачу газа в дома

12:20 Источник: Эхо Москвы

В Махачкале по одним данным десятки, по другим сотни местных жителей перекрыли одну из центральных магистралей, требуя возобновить подачу газа в дома. К протестующим приехал мэр города и пообещал оперативно решить проблему.

Стихийный митинг махачкалинцы устроили на проспекте Амет-Хана Султана, где находятся их дома, газа в которых нет больше недели. Люди перекрыли движение, не давая проехать маршрутным такси и автомобилям, пишет телеграм-канал «Что там у дагестанцев?». Он сообщает о десятках участниках акции. Из-за неё водители застряли в пробке. На место проведения стихийной акции приехали полицейские, они, по словам очевидцев, пытались разогнать протестующих, пишет сетевая Газета.ру. По её данным на проспект вышли не менее пятисот человек. Люди отказывались прекращать акцию с требованием вернуть подачу газа. Без него в общей сложности остались 11 многоквартирных домов. Это случилось после взрыва в частном доме. Инцидент произошёл 22 ноября на том же проспекте. Один человек тогда погиб, пятеро пострадали, включая двух детей. С протестующими махачкалинцами встретился мэр Салман Дадаев. Он заверил митингующих, что к их домам должны подключить новый газопровод. Жителей мэр попросил обеспечить доступ в квартиры для подключения газа и подготовить необходимые документы. После этого митинг прекратился.

Между тем дагестанские телеграм-каналы сообщают о новой акции этим утром в Махачкале. Люди перекрыли проспект на въезде в столицу Дагестана со стороны Каспийска, требуя вернуть газ в дома. Эхо Москвы