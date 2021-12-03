Разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции, дата не определена - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Точная дата предстоящих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции по-прежнему не согласована, работа продолжается. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Речь идет о видеоконференции". Песков добавил, что нет пока и точного понимания по поводу возможного участия делегаций двух стран в переговорах.

"Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - заключил представитель Кремля.