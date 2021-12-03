Губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от квартир обманутым дольщикам ЖК «Лобня Сити»

14:30

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Дольщики дома №3 в ЖК «Лобня Сити» сегодня получили первые ключи от долгожданных квартир. Губернатор Московской областипоздравил жильцов с предстоящим новосельем. В ближайшее время ключи получат все 276 дольщиков этого корпуса.

«Приятное событие, вручили ключи. Знаю, что вам пришлось подождать. Я хочу вас поздравить, очень надеюсь, что проблема позади, качество жилья – приемлемое. Теперь предстоят приятные хлопоты – делать ремонт, – сказал Андрей Воробьёв. – В Лобне было несколько крупных объектов. Наша задача – до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье. Это большое обязательство перед нашими жителями и президентом».

ЖК «Лобня Сити» – один из крупнейших в городском округе. Изначально здесь купили квартиры более 900 человек. Планировалось построить 6 домов, и 2 из них сдали в 2018 году. Но до конца свои обязательства застройщик не смог выполнить из-за возникших финансовых сложностей.

При содействии правительства Московской области компания возобновила работу и в ближайшее время «Лобня Сити» будет сдана полностью. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 годах. В сентябре 2022 года восстановят права последних дольщиков этого комплекса – дома №6.

Семье Любови Антоновой тоже пришлось несколько лет ждать новоселья. Когда покупали здесь квартиру, в первую очередь привлекла возможность жить размеренно: «Все достроилось, и мы можем здесь спокойно жить, растить наших детей. Мы хотели больше экологии потому, что в Москве (а мы живем в центре) большая загазованность. Родился ребенок, теперь хочется больше прогулок и чтобы был лес рядом».