Губернатор Андрей Воробьев вручил ключи от квартир обманутым дольщикам ЖК «Лобня Сити»
14:30 03.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Приятное событие, вручили ключи. Знаю, что вам пришлось подождать. Я хочу вас поздравить, очень надеюсь, что проблема позади, качество жилья – приемлемое. Теперь предстоят приятные хлопоты – делать ремонт, – сказал Андрей Воробьёв. – В Лобне было несколько крупных объектов. Наша задача – до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье. Это большое обязательство перед нашими жителями и президентом».
ЖК «Лобня Сити» – один из крупнейших в городском округе. Изначально здесь купили квартиры более 900 человек. Планировалось построить 6 домов, и 2 из них сдали в 2018 году. Но до конца свои обязательства застройщик не смог выполнить из-за возникших финансовых сложностей.
При содействии правительства Московской области компания возобновила работу и в ближайшее время «Лобня Сити» будет сдана полностью. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 годах. В сентябре 2022 года восстановят права последних дольщиков этого комплекса – дома №6.
Семье Любови Антоновой тоже пришлось несколько лет ждать новоселья. Когда покупали здесь квартиру, в первую очередь привлекла возможность жить размеренно: «Все достроилось, и мы можем здесь спокойно жить, растить наших детей. Мы хотели больше экологии потому, что в Москве (а мы живем в центре) большая загазованность. Родился ребенок, теперь хочется больше прогулок и чтобы был лес рядом».
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