ЕС мог избежать миграционного кризиса, если бы сблизился с Минском - МИД Венгрии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз мог бы избежать миграционного кризиса у своих границ, если бы использовал имеющиеся у него возможности сблизиться с Белоруссией. Об этом заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"У Европейского союза была возможность сблизить Белоруссией и сделать отношения более тесными, - сказал он в интервью Латвийскому радио. - Я бы даже сказал, что если бы она воспользовалась этой возможностью, то не было бы такого миграционного кризиса. Но стратегическое решение Брюсселя было иным, Европейский союз решил не развивать партнерство с Белоруссией дальше, и мы видим результат".