США: В 10 штатах выявлен омикрон-штамм коронавируса
09:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание подчеркивает, что в большинстве случаев заражение штаммом "омикрон" было выявлено у пациентов, недавно совершивших поездку на юг Африки. Однако по меньшей мере в двух штатах - Гавайи и Миннесота - новый штамм коронавируса был выявлен у тех, кто не покидал пределы США.
Согласно статистическим показателям, опубликованным на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет. В четверг в США было выявлено 138,4 тыс. новых случаев заражения, тогда как в понедельник их насчитывалось 102 тыс.
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