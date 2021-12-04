США: В 10 штатах выявлен омикрон-штамм коронавируса

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи заражения омикрон- штаммом коронавируса зафиксированы по меньшей мере в 10 из 50 американских штатов. С такими подсчетами выступила в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл", опираясь на данные местных властей.



Издание подчеркивает, что в большинстве случаев заражение штаммом "омикрон" было выявлено у пациентов, недавно совершивших поездку на юг Африки. Однако по меньшей мере в двух штатах - Гавайи и Миннесота - новый штамм коронавируса был выявлен у тех, кто не покидал пределы США.



Согласно статистическим показателям, опубликованным на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет. В четверг в США было выявлено 138,4 тыс. новых случаев заражения, тогда как в понедельник их насчитывалось 102 тыс.



