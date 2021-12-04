Из шахты "Листвяжная" подняты тела еще двух шахтеров - МЧС РФ

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели подняли тела еще двух шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.



"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", - сказали в ведомстве.



К настоящему времени в шахте остаются 13 тел погибших.



В шахте проводится проветривание аварийного участка, восстановление вентиляционных перемычек и трубопровода для откачки воды. В смену работает три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

