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Из шахты "Листвяжная" подняты тела еще двух шахтеров - МЧС РФ

15:50 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели подняли тела еще двух шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", - сказали в ведомстве.

К настоящему времени в шахте остаются 13 тел погибших.

В шахте проводится проветривание аварийного участка, восстановление вентиляционных перемычек и трубопровода для откачки воды. В смену работает три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

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