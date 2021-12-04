Из шахты "Листвяжная" подняты тела еще двух шахтеров - МЧС РФ
15:50 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", - сказали в ведомстве.
К настоящему времени в шахте остаются 13 тел погибших.
В шахте проводится проветривание аварийного участка, восстановление вентиляционных перемычек и трубопровода для откачки воды. В смену работает три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.
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