В Саксонии к дому министра здравоохранения пришли противники карантина с факелами

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противники коронавирусных ограничений в германской федеральной земле Саксония в знак протеста против карантина пришли с факелами к дому министра здравоохранения региона Петры Кёппинг (Социал- демократическая партия Германии). Об этом сообщило в субботу агентство ДПА со ссылкой на местную полицию.



Акция прошла в пятницу вечером в городе Гримма. Около 30 человек с факелами и транспарантами в руках собрались перед домом Кёппинг, выкрикивая различные лозунги. При появлении полиции участники акции на нескольких транспортных средствах попытались скрыться. Полиция остановила 15 машин, личности 25 граждан установлены. Им предъявлено обвинение в нарушении закона о проведении собраний. Кроме того, изучается, не нарушили ли они коронавирусные предписания.



Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен осудила акцию и выразила свою солидарность с региональным министром. "Даже если кучка людей пытается сеять страх и ужас, благоразумных и ответственных [граждан Германии] подавляющее большинство и они на твоей стороне", - написала она в "Твиттере". "Мы выражаем полную солидарность с Кёппинг. Подобным фотографиям и акциям не место [в Германии]", - говорится в сообщении отделения СДПГ в Саксонии.



