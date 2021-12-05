Глава Пентагона заявил, что США не намерены создавать аналог НАТО в Азии
10:00 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В состоянии войны и мира мы всегда сильнее, когда работаем вместе с нашими друзьями. Это определяет наш подход к вызову, связанному с Китаем. Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию", - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, и подчеркнул, что американская администрация "не просит выбирать между Соединенными Штатами и Китаем". Глава американского оборонного ведомства добавил, что вместо создания каких- либо блоков страна работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".
Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Соглашение предусматривает, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.
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