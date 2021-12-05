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На круизном лайнере в США зафиксирована вспышка ковида

14:30 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере десять человек на борту круизного лайнера американской компании Norwegian ("Норвиджин"), прибывающего в порт города Новый Орлеан (штат Луизиана) в США, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в заявлении департамента здравоохранения штата, опубликованном в субботу.

"На круизном лайнере компании Norwegian, прибывающем на этих выходных в Новый Орлеан, выявлены 10 случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа и пассажиров", - указано в сообщении.

Были приняты меры по сдерживанию вспышки и недопущению дальнейшего распространения вируса. "Каждый человек на борту пройдет тестирование на коронавирус перед высадкой, - говорится в заявлении. - Получившие положительный результат теста на коронавирус либо отправятся домой на личном автомобиле, либо самоизолируются в соответствии с рекомендациями ЦКПЗ (федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС) в помещениях, предоставленных компанией Norwegian".

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