По заявлению граждан СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:35 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов". В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", - подчеркнули в СК.
В ведомстве пояснили, что инициаторы обращения считают, что Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве "пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".
"Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку", - заключили в СК.
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