Кандидат в президенты Франции Земмур заявил о желании вывести страну из НАТО
09:05 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного движения "Реконкиста". Предвыборную программу он представил в воскресенье на своем первом митинге в качестве претендента на высший пост в стране.
"Наше движение "Реконкиста" начинает действовать. Мы должны вернуть стране ее экономику, безопасность, суверенитет, идентичность. Присоединяйтесь к нам", - сказал Земмур, обращаясь к 15 тыс. сторонникам, собравшимся в выставочном комплексе в парижском пригороде Вильпент.
Земмур подчеркнул, что выступает за укрепление суверенитета страны. "Франция не вассал США, я выступаю за развитие отношений со всеми - с Соединенными Штатами, Китаем, Россией", - заявил кандидат в президенты. Одновременно он указал, что "необходимо сохранять бдительность в вопросах геополитики". "Я также хочу, чтобы Франция вышла из объединенного военного командования НАТО", - сказал Земмур.
Он также высказался за "сохранение заморских департаментов в составе Франции". "Новая Каледония должна оставаться французской", - заявил кандидат.
Одной из главных целей на посту президента он назвал ограничение миграционных потоков в страну. "В случае избрания я остановлю эти потоки мигрантов в первую же неделю моих полномочий. Мы сохраним право на убежище только для небольшой категории беженцев, - сказал он. - Нулевой уровень иммиграции будет нашей ясной целью". По его словам, "необходимо также пресечь деятельность подпольных организаций, занимающихся перевозкой мигрантов в Европу".
"Мы должны передать нашим детям Францию такой, какой мы ее получили сами", - сказал кандидат.
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