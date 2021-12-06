НАТО стояла бы под Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция - Лукашенко
13:05 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, блок НАТО стоял бы под Смоленском.
"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало, - сказал Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти в понедельник, сообщает агентство БелТА, - Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался".
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