ЕС ведет себя как "поджигатель" в ситуации с Украиной - Ле Пен

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины обострилась, в том числе, из-за действий ЕС, который ведет себя "как поджигатель", поскольку попытки нарушить сферу влияния России привели к напряженности. Такое мнение высказала кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в опубликованном в понедельник интервью польской газете "Речь Посполита".

Отвечая на вопрос о якобы готовящемся вторжении России на Украину, Ле Пен выразила мнение, что российские власти не пойдут на такой шаг. "Но я считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина относится к сфере влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряженность, появляются страхи и доходит до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем", - сказала она, подчеркнув, что, по ее мнению, "все сейчас должны сосредоточиться на борьбе с реальной угрозой, которая нависла над Европой - исламизмом".

"Франция призвана играть в мире роль уравновешивающей силы. США втянули нас в такое количество ненужных войн, которые привели к необычайной экспансии исламизма в мире. Я во многих вопросах критически отношусь как к Америке, так и к России. Я не хочу мириться с подчинением США, например, когда они пытаются навязать экстерриториальные правила, чтобы свести на нет работу европейских предприятий", - добавила Ле Пен.