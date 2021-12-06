ЕСПЧ постановил не выдворять мигрантов, находящихся в Польше и обратившихся в суд
21:20 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, находящиеся на территории Польши и обратившиеся в ЕСПЧ, не могут быть высланы в Белоруссию. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба суда.
"В большинстве обращений истцы (мигранты - прим. ТАСС) заявляли, что находятся на польской территории и просили, чтобы их не выдворяли в Белоруссию. Суд применил правило 39 (обеспечительные меры - прим. ТАСС) <...> и постановил, что заявители, не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что суд получили 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов, которые указывали, что находятся на польской территории и просят международной защиты.
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