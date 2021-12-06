США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиады в КНР
22:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", - заявила официальный представитель американского лидера. Одновременно она уточнила, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин. "Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома", - отметила Псаки.
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