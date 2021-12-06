0
0
92
НОВОСТИ

США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиады в КНР

22:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", - заявила официальный представитель американского лидера. Одновременно она уточнила, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин. "Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома", - отметила Псаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 06.12.2021
Индия подписала соглашение с Россией о совместном производстве автоматов Калашникова
0
91
17:12 03.12.2021
РФ имеет право передвигать войска на своей территории, о нагнетании речи нет - Ушаков
0
484
15:12 03.12.2021
США и НАТО продолжают выполнять походы боевых кораблей в Баренцевом море - адмирал Моисеев
0
495
11:32 03.12.2021
Норвегия выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России - глава МИД
0
520
10:05 03.12.2021
США возобновили полеты F-16 в Японии вопреки требованиям Токио этого не делать
0
524
20:00 02.12.2021
Украина просит Запад помочь укрепить системы ПРО и ПВО
0
603
19:40 02.12.2021
Лавров: НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности
0
607
14:12 02.12.2021
Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом
0
621
13:05 02.12.2021
Сербия закупит у России новые комплексы ПВО "Панцирь"
0
632
20:13 01.12.2021
У НАТО нет планов размещать ядерное оружие за пределами тех стран, где оно уже есть много лет - Столтенберг
0
713

Возврат к списку