США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиады в КНР

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", - заявила официальный представитель американского лидера. Одновременно она уточнила, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин. "Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома", - отметила Псаки.