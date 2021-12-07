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НОВОСТИ

Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс

11:03 07.12.2021

Сбер усиливает поддержку юридических лиц. Теперь представители бизнеса в Сбере могут получить консультацию по вопросам комплаенс, для чего достаточно обратиться по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 (скажите: «Комплаенс»).

Юрлицам, уже имеющим свой расчетный счет в Сбербанке, доступны услуги службы комплаенс-консультантов, помогающих предотвратить нарушения требований по комплаенс, корпоративными клиентами с большим количеством транзакций на весь период обслуживания банк предоставляет персонального комплаенс-консультанта.

Комплаенс-поддержка действующих клиентов предусматривает:

— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;

— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;

— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;

— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;

— сопровождение в процессе реабилитации;

— работу с обращениями.

При невыполнении одного из требований по комплаенс клиенту направляются персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес.

Комплаенс-поддержка юрлиц, не являющихся клиентами, включает:

— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;

— общие рекомендации по ведению бизнеса по 115-ФЗ.

«Подводя итоги года, мы увидели, что за последние три года развитие комплаенс-сервисов в банке привело к снижению количества ограничений по использованию клиентами удалённой работы со счетами по причине комплаенс в 2,5 раза. А удовлетворённость процессом поддержки выросла на 21 п.п., при этом количество жалоб снизилось в шесть раз. Банк накопил уникальные знания о деятельности бизнеса различных отраслей и рад использовать их во благо клиентов, предоставив им полезные бесплатные сервисы, в том числе службу комплаенс-консультантов. Уверен, что благодаря им предпринимателям станет проще вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Мы также разработали обучающие материалы по комплаенс, которые ежемесячно изучает более 800 000 человек, причём 30% из них — не клиенты Сбера. Поэтому мы решили дать возможность предпринимателям, не являющимся нашими клиентами, протестировать бесплатную поддержку по комплаенс от Сбера и получить качественные базовые консультации по 115-ФЗ», — пояснил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов.

Клиенты Сбера могут получить консультацию, позвонив в горячую линию поддержки по комплаенс, а также обратившись в онлайн-чат СберБизнеса.

Более подроб6но о мерах 115-ФЗ можно узнать на сайте банка.

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