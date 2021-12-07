Нежелание РФ видеть НАТО у своих границ вполне объяснимо - кандидат в президенты Франции Земмур
13:05 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нежелание России видеть у своих границ войска НАТО вполне естественно. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала Бэ-эф-эм кандидат в президенты Франции, лидер партии "Реконкиста" Эрик Земмур.
Отвечая на вопрос о ситуации на российско-украинской границе, он напомнил об истории отношений двух стран. "Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ, - сказал политик. - Это чувство вполне объяснимо".
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