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Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Владельцы квартир в 585 домах получили возможность оформить в собственность придомовые участки

16:58 07.12.2021

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Фото пресс-службы Владимира Ефимова
За 11 месяцев текущего года в Москве был разработан и утвержден 101 проект межевания жилых кварталов под 585 многоквартирными домами. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что теперь жители этих домов смогут оформить участки в общую долевую собственность.

Такие территории можно использовать под новые парковки, спортивные или детские площадки, места для отдыха или для выгула домашних питомцев. Важно, что с августа 2019 Москва проводит межевание квартала, где расположен дом, постановку на кадастровый учет участка и регистрацию прав общей долевой собственности за счет средств городского бюджета. Для москвичей все эти процедуры бесплатны.

Утвержденный проект межевания относится в Департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ. Все согласованные на данный момент проекты собраны на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.

«Всего городом утверждено порядка 4,1 тыс. проектов общей площадью более 50,5 тыс. га», – уточнил Владимир Ефимов. Наибольшее количество таких проектов было реализовано в 2021 году в Троицком и Новомосковском округах.

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