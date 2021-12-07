Положение о санкциях против "Северного потока - 2" исключено из проекта оборонного бюджета США
21:38 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские законодатели исключили положение о введении санкций против "Северного потока - 2" из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении процедурного комитета Палаты представителей.
В нем отмечается, что положение о "введении санкций в отношении "Северного потока - 2" было включено в одобренную нижней палатой законодательного органа версию проекта оборонного бюджета и "обязывало президента ввести санкции в отношении "Северного потока". "Согласованный документ (проект бюджета - прим. ТАСС) не содержит данного положения", - отмечается в заявлении.
Из проекта американского оборонного бюджета также исключено положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник на сайте комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США согласованный документ и разъяснительные материалы к нему.
"Законопроект в Палате [представителей] содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
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