Законодатели США намерены выделить $4 млрд на инициативу по сдерживанию России в Европе
22:40 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласованная представителями обеих палат Конгресса США версия проекта оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) содержит положение о выделении 4 млрд долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении процедурного комитета Палаты представителей.
В нем отмечается, что проект бюджета "включает в себя в общей сложности 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию (EDI)". Как отмечают законодатели, это на 569,8 млн долларов больше", чем запрашивал в начале года Белый дом (3,43 млрд долларов).
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