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В Москве выявили 3 004 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 004 против 2 573 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 971 951 случай заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за новой болезни в Москве возросло за сутки на 90 против 94 днем ранее, до 34 943 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.

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