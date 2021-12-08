РФ отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17 - судья
14:12 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия отклонила запрос, направленный голландской стороной, об оказании правовой помощи с целью опроса в качестве свидетеля по делу о крушении "Боинга" на Украине Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ. Об этом сообщил в среду на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.
По его словам, российская сторона отказалась от сотрудничества на том основании, что "опрос противоречит интересам РФ".
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