РФ отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17 - судья

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отклонила запрос, направленный голландской стороной, об оказании правовой помощи с целью опроса в качестве свидетеля по делу о крушении "Боинга" на Украине Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ. Об этом сообщил в среду на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, российская сторона отказалась от сотрудничества на том основании, что "опрос противоречит интересам РФ".