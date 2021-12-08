НАТО постепенно подминает Украину под себя, для России это красная линия - Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия", - сказал он.