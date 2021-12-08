Путин рассчитывает, что президент Ирана посетит Москву в начале следующего года
18:30 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ждет в РФ с визитом президента Ирана Ибрахима Раиси в начале 2022 года.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер- министром Греции Кириакосом Мицотакисом глава российского государства рассказал, что обсуждал по видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом иранскую проблему.
"Говорили о иранской проблеме, я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана, он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом", - отметил российский лидер. Он заверил, что Москва "проинформирует подробно иранских друзей и партнеров о том, как идет диалог с американцами на этот счет".
"Продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года", - отметил президент РФ.
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