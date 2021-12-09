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США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине - Пентагон

10:00 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации возле украинско-российской границы. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине", - сказал он. Кирби напомнил, что ранее власти США одобрили пакет военной помощи этой стране в размере 60 млн долларов и на этой неделе отправят последнюю партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Представитель Пентагона также сообщил, что Вашингтон может рассмотреть запрос о дополнительной помощи со стороны любого союзника по НАТО. "Мы сейчас не в этой точке", - ответил он на вопрос о такой заявке от Украины. Говоря о том, как долго будет реагировать Вашингтон на потенциальный запрос со стороны Киева, Кирби заявил, что "все зависит от ситуации", одновременно напомнив, что у США уже есть значительные военные ресурсы в Европе.

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