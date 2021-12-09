Российская космонавтка Анна Кикина отправится на орбиту на американском Crew Dragon

11:32 Источник: Эхо Москвы

Российскую космонавтку Анну Кикину отправят на орбиту на американском корабле Crew Dragon. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем твиттере, что она полетит на МКС следующей осенью в рамках перекрестных полетов. Астронавт НАСА соответственно, будет включен в экипаж российского «Союза».

Кикина единственная женщина в отряде космонавтов. Ранее она в космос не летала. Эхо Москвы