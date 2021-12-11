США задерживают отправку военной помощи на Украину, чтобы избежать напряженности - NBC
08:30 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн долларов, однако приостановила его отправку, несмотря на многочисленные призывы Киева. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.
По его сведениям, Вашингтон хочет повременить с отправкой помощи, чтобы попробовать снизить напряженность вокруг ситуации с Украиной с помощью дипломатии. По данным одного из источников, документ на утверждение пакета военной помощи "уже три-четыре недели лежит на столе у президента".
При этом в случае эскалации напряженности, американские власти рассматривают значительное увеличение объема военной поддержки Украины. Как отмечает телеканал, состав пакета помощи пока неясен, однако Киев призывал американские власти отправить им противоракетные и противотанковые ракеты, системы электронного подавления, радары, боеприпасы и медицинские средства. В Белом доме, Госдепе и Пентагоне на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.
Президент России Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.
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