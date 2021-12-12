Из-за обесценивания нацвалюты главный валютный рынок Афганистана приостановил работу
15:10 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Если в начале августа Центральный банк Афганистана давал за 1 доллар 79 афгани, то после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) национальная валюта постепенно начала обесцениваться, и теперь, по последним данным на странице "Сарай Шахзада" в "Фейсбуке", за 1 доллар в стране дают уже 109 афгани. Операции, связанные с обменом указанных валют, были основными на валютном рынке.
Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов был установлен лимит в размере 200 долларов в неделю, затем его увеличили до 400 долларов.
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