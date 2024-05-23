США и ЕС не знают как помешать сближению России и Венгрии - СМИ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Евросоюз не представляют, за счет чего они могли бы помешать сближению Москвы и Будапешта. Об этом говорится в материале, опубликованном в европейском издании газеты Politico.



По ее оценкам, хотя Брюссель и Вашингтон разочарованы развитием российско-венгерского сотрудничества, «они, похоже, не понимают, как остановить это сближение». Одним из доказательств растущего взаимодействия двух стран Politico называет увеличение численности персонала российского посольства в Будапеште на фоне его сокращения в дипломатических миссиях в других странах ЕС.



Газета считает, что отношения между Россией и Венгрией еще до начала СВО на Украине «уже были развиты, но не были такими глубокими». При этом, углубляя экономическое сотрудничество как с РФ, так и с КНР, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по утверждениям издания, надеется дать Будапешту «огромное право голоса в принятии глобальных решений».



