Пользователи платформы СберВместе пожертвовали на благотворительность рекордную сумму
15:22 14.12.2021
По предварительным итогам 2021 года пользователями благотворительной платформы СберВместе собрано 150 млн рублей в пользу 149 историй для различных благотворительных фондов. Также Сбер совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» проводит традиционную акцию «Добрый новогодний подарок», в рамках которой планируется собрать 18 млн рублей, причем сумма пожертвований будет удвоена Сбером.
Из крупных инициатив на платформе также стоит отметить проекты фондов «Подари жизнь» (собрано 4,5 млн рублей) и «Старость в радость» (4,5 млн рублей), а также совместную инициативу Сбера и фонда ЭКА в рамках «Зеленого марафона» Сбербанка по высадке деревьев (9 млн рублей).
В благотворительности активно участвуют подразделения и экосистема Сбера, один из ярких примеров - Sber Private Banking (подразделение банка для наиболее состоятельных клиентов), который перевёл 2,5 млн рублей в проект «Учитель для России» в рамках Дня мецената и благотворителя. СберМаркет поддержал проект фонда «Память Поколений», перечислив более 5 млн ко Дню Победы, 10 млн рублей направлено SberCIB на «Детские деревни — SOS», акцию ко Дню матери (проект ещё открыт).
«Благодаря неравнодушным людям на нашей платформе удаётся не просто собирать крупные суммы для тех, кому они действительно нужны, но и делать это очень быстро. Так, для фонда Константина Хабенского в этом году было собрано 19 млн рублей, причём 7 млн из них поступили за рекордные 18 часов. Проект СберВместе набирает обороты с каждым годом, вовлекая в свою орбиту всё больше людей и организаций, которые хотят сделать этот мир добрее, помогают нуждающимся и дарят им радость, новые возможности для развития, а иногда и саму жизнь», — рассказала руководитель платформы СберВместе Елена Шлегель.
СберВместе — это сервис для комфортной ежедневной благотворительности, позволяющий в короткие сроки собрать необходимую сумму как для спасения жизни детей и взрослых, так и на сохранение природных экосистем, развитие культурных проектов и другие цели. На доброе дело можно перечислить любую сумму, участвующие в проекте благотворительные фонды и публикуемые истории тщательно проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество, а пользователям, внесшим свой вклад в благотворительность Сбер направляет отчет о том, каким образом были потрачены денежные средства.
За время функционирования СберВместе собрано почти 500 млн рублей и сделано порядка 340 тыс. пожертвований.
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