Путин привел Макрону конкретные примеры нарушений Киевом "Минска-2" - Кремль

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса, - говорится в сообщении. - Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России".