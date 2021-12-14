Путин привел Макрону конкретные примеры нарушений Киевом "Минска-2" - Кремль
19:20 14.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса, - говорится в сообщении. - Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России".
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