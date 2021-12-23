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СМИ-иноагентам не дали слова на конференции Путина, так как не дошла очередь - Песков

17:00 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил то, что представителям СМИ- иноагентов не дали слова на пресс-конференции главы государства Владимира Путина, тем, что до них просто не дошла очередь.

"Ну, не дошла очередь, не каждый же раз", - сказал он в ответ на вопрос журналиста издания "Медуза", которое является одним из признанных иноагентами СМИ.

"Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили [возможность задать] вопрос, сколько людей из президентского пула не получили, - добавил он. - Приоритетом не могут же быть иноагенты".

Как сообщалось ранее, аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала "Дождь" и издания "Медуза", признанных в России СМИ-иноагентами.

Ранее Песков отмечал, что представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс- конференции Путина, но и задать вопрос главе государства.

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