Президент РФ высказался по поводу утверждения, что Россия, якобы, хочет напасть на НАТО

23:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) являются чушью, «бредом собачьим». Это подчеркнул президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств.

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете! Бред собачий!» — заявил Путин.