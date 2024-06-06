19 БПЛА и ракета «Нептун» сбиты над Крымом, Белгородской и Ростовской областями

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 19 украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета „Нептун“ над территорией Ростовской области», — сказали там.