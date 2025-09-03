Мерц оскорблениями пытается снять с Запада ответственность за Украину — Путин

17:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оскорбления со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца являются ничем иным, как попыткой снять с коллективного Запада ответственность за происходящую на Украине трагедию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал он.