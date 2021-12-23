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Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании

18:45 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности», — сказали в российском военном ведомстве.

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