Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности», — сказали в российском военном ведомстве.