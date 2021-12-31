Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

11:25 Источник: Интерфакс

Почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга, бывший ректор Ленинградской духовной академии, старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни.

Как сообщил в пятницу официальный сайт Русской православной церкви, отец Николай ушел из жизни 30 декабря после тяжелой продолжительной болезни. Его отпевание будет совершено 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.