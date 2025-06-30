Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев
09:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.
По его данным, по прибытии Вадефуль заверил в том, что власти Германии якобы продолжат «полностью концентрировать внимание на поддержке Украины» в том числе в виде «современных средств противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи». «Это обещание, с которым я сегодня посещаю Киев», — сказал он. Одновременно Вадефуль утверждал, что ФРГ вместе с партнерами в ЕС и G7 продолжит работу над новыми антироссийскими санкциями.
По информации агентства DPA, министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ.
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