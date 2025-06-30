0
0
139
НОВОСТИ

Прошедшей ночью ПВО сбила 15 БПЛА над Курской областью и Азовским морем

09:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Курской области и 5 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 30.06.2025
Бригаду ВСУ для сумского приграничья усилили обученными в Британии офицерами
0
2
09:32 30.06.2025
В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 20%
0
79
09:22 30.06.2025
Около 40 тысяч сотрудников Сбера стали акционерами банка
0
104
09:20 30.06.2025
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев
0
107
09:05 30.06.2025
Ким Чен Ын встретился с главой Минкультуры РФ Любимовой — ЦТАК
0
147
21:00 29.06.2025
Глава Госпогранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
0
760
19:30 29.06.2025
В Бангкоке прошла манифестация с требованием отставки премьер-министра Таиланда
0
647
19:04 29.06.2025
Представители Армении и Турции обсудили в Стамбуле проекты сотрудничества
0
715
16:46 29.06.2025
Используя механизмы ООН, Иран собирается добиться от США и Израиля компенсации за удары
0
803
14:38 29.06.2025
Санкции США, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сняты – МИД Венгрии
0
953

Возврат к списку