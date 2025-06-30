Прошедшей ночью ПВО сбила 15 БПЛА над Курской областью и Азовским морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Курской области и 5 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.