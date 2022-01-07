Аэропорт Алматы будет закрыт до 9 января. Аэропорт Нур-Султана работает штатно

16:50 Источник: Интерфакс

Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января, сообщает казахстанский гостелеканал "Хабар 24".

Со ссылкой на министерство индустрии инфраструктурного развития Казахстана ведущий пояснил, что из Алматы, Актау, Туркистана и Актобе отменены более 20 международных рейсов. При этом отмечается, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.