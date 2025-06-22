МИД РФ осудил атаку США на ядерные объекты Ирана

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва решительно осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране, это безответственное решение грубо нарушает Устав ООН. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — указали в дипведомстве.