МИД РФ осудил атаку США на ядерные объекты Ирана
13:50 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва решительно осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране, это безответственное решение грубо нарушает Устав ООН. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику», — указали в дипведомстве.
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