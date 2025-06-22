Парламент Ирана пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана на фоне ударов США по ядерным объектам в республике посчитал необходимым перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари.

«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть, однако окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности», — приводит его слова телеканал Press TV.