Путин и Трамп понимают необходимость встречи, но она должна быть подготовлена - Песков

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп считают необходимым встретиться и переговорить лично. Но сначала нужно проработать все вопросы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так он пояснил слова Путина на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.

«Эти слова значат, что и Путин, и Трамп понимают необходимость встречи. И, насколько я понимаю, они действительно намерены такую встречу провести. Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет в том, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать домашнюю работу. А потом уже настанет черед такой встречи», — сказал представитель Кремля.

На встрече с информагентствами Путин высказался о том, почему ни он, ни Трамп не поехали в Стамбул, где проходили переговоры по Украине.