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Неизвестные застрелили более полусотни лошадей на Алтае, возбуждено дело - ГУ МВД

15:32 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели табуна из 53 лошадей, которых расстреляли неизвестные в Петропавловском районе. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

"В отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. Лошади были застрелены. Дано указание о создании специализированной следственно-оперативной группы. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что лошади паслись между селами Солоновка и Камышенка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"). Начальник алтайской полиции Андрей Подолян поставил на контроль расследование.

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